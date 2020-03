Esposa de Tom Hanks asegura que la única corona que quiere está en México

Sin embargo, tanto Tom como Rita han tomado este padecimiento de la mejor manera posible, y además de informar a sus seguidores que siguen tomado todas las medidas necesarias para recuperarse, la que ha sorprendió con uno de sus mensajes en Twitter es Wilson.

From here on out, the only Corona I want is from Mexico and you drink it.

— Rita Wilson (@RitaWilson) March 13, 2020