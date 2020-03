No se deben entregar becas a quienes no estudian: López Obrador

México, 11 Mar (Notimex).- El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que no se deben de dar becas a los jóvenes que no están estudiando ni capacitándose para trabajar.

En su conferencia de prensa de este día, el mandatario federal comentó que se está cuidando que no haya distorsiones y que los recursos no sean mal utilizados.

“Si no está estudiando, si hay posibilidades y no tiene empleo puede aplicar como aprendiz, hay opciones, no se puede utilizar un recurso si no se asiste a la capacitación del trabajo”, dijo.