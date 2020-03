Querétaro, 11 Marzo 2020.- La diputada local por el Partido Revolucionario Institucional, Abigail Arredondo Ramos, pidió a los demás legisladores apertura para discutir de manera más profunda la iniciativa de la interrupción legal del embarazo.

La legisladora hizo un llamado a sus compañeros del congreso a no partidista ni politizar la propuesta; y reiteró que el grupo tricolor está abierto para analizar a través de aspectos científicos, técnicos y sustentados.

“Nosotros estamos abiertos a generar foros no partidistas, no de un lado ideológico o con lo que nosotros deseamos como partido o como personas. Sí un tema formal, científico, de salud pública, no se ha hecho ningún ejercicio de estos. Invitamos a todos los diputados a que podamos abrirnos y que este ejercicio se pueda dar aquí en la legislatura”, argumentó.

La diputada señaló que la importancia de este análisis es impedir que mujeres inocentes resulten afectadas sin la consideración pertinente que requiera dicha iniciativa.

“Siempre vamos a defender la vida, pero obviamente hablando de los derechos de las mujeres y de los hombres, que brinda en el momento en que dices ‘una mujer durmiendo en una cárcel por un motivo como estos, es complicado”, manifestó.

Resaltó que con la diputada priísta Guadalupe Cárdenas, como vicepresidenta de la Mesa Directiva y ella, como coordinadora y manteniendo un espacio en la Junta de Coordinación Política, cabildeará la propuesta de foros de discusión.

Aseguró que es necesario abrir democráticamente este consenso, al ser representantes de la sociedad y al sumar diferentes puntos de vista en relación con el aborto.

Refirió que se revisarán resultados de análisis que se hayan elaborado en otros estados de la República, y escuchar voces de especialistas como médicos, psicólogos, de salubridad, de sectores públicos, así como testimonios de mujeres que hayan practicado un aborto.

Lo prioritario, concluyó Arredondo Ramos, es que en esta legislatura se dé una decisión con sustento y aval fuera de códigos éticos, principios o ideologías personales.