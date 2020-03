Gabriel Soto evita responder si ha sido infiel

Gabriel Soto formó parte de una sección del programa Hoy en la que fue cuestionado por algunos sucesos incomodos que ha vivido como figura pública.

Durante la dinámica en la que participó junto a Raúl Araiza, el ex de Geraldine Bazán además de recordar el momento en que fue señalado como el padre del hijo de Marjorie de Sousa, sorprendió al no querer responder a la pregunta sobre si ha sido infiel.

Y que al escuchar la interrogante sobre si hay sido infiel, Soto contestó: “mejor voy a presentarles a nuestro campeón Oscar Duarte, por favor síganlo en sus redes sociales, y vamos por un próximo campeonato del mundo”.

Previo a esto, Gabriel también dejó impactados a más de uno luego de que al cuestionarle que si dejaría ver a sus hijos por petición de su actual pareja, él dijera: “por supuesto que sí… mientras esa persona trate bien a mis hijas y sea una buena persona con ellas, evidentemente sí”. Inmediatamente Raúl y Paul Stanley le repitieron la pregunta para hacerle ver que había entendido mal, y acto seguido Soto contestó: “ah, no, de ninguna manera”.

Por su parte, en una entrevista para Suelta la Sopa, Irina Baeva no se detuvo en halagos para el actor mexicano y no perdió oportunidad en pedirle el anillo de compromiso.

“La verdad es que él es un gran hombre, un gran compañero… el como es, su alma tan noble, su corazón, de hecho yo creo que por eso desde el principio nos hicimos como muy amigos cuando estábamos haciendo la novela “Vino el Amor”… yo soy una persona muy familiar y si en algún momento se da (casarnos) no es precisamente algo que estoy buscando el día de mañana… (no me ha propuesto matrimonio) pues ojalá (me dé el anillo), mi amor, ahí te hablan, te están preguntado”, dijo Baeva.