Sociedad Interamericana de Prensa pospone su reunión en Saltillo por coronavirus

Chistopher Barnes, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), anunció mediante un comunicado el 10 de marzo de 2020, la organización pospondrá su reunión en Saltillo, México propuesta para realizarse a finales de marzo debido a la incertidumbre sobre la propagación e impacto del coronavirus COVID-19 en el país.

En este sentido, la sociedad busca salvaguardar la integridad física de los miembros de la organización y personas de México en función de evitar más contagios en la región.

“La seguridad de nuestros miembros es primordial y colectivamente sentimos que posponer es el enfoque responsable a tomar en las circunstancias actuales” mencionó el presidente en un mensaje directo a todos sus miembros involucrados en la reunión de medio año de la SIP.

En este sentido, se informó, la decisión se tomó tras la consulta y acuerdo unánime del Comité Ejecutivo de la sociedad, que representa el máximo cuerpo de decisión de la SIP.

Según Barnes, la posposición de la reunión no significa dejar de tratar los asuntos importantes como, por ejemplo, recibir los informes de libertad de prensa de los países miembros, actividad principal de la organización.

De acuerdo a las cifras oficiales de Center of Systems Science and Engineering (CSSE) de Johns Hopkins, en México hay un total de siete casos confirmados de coronavirus, de los cuales cuatro pacientes ya están totalmente recuperados; no obstante, la cercanía y contacto del país con Estados Unidos genera incertidumbre respecto a la propagación del virus en Norteamérica, pues en territorio estadounidense se han confirmado ya 726 casos nuevos para el 10 de marzo y al menos 19 fallecimientos, según las cifras de la Organización Mundial de la Salud.

La reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa estaba programada para realizarse del 26 al 29 de marzo en Saltillo y Bosque de Monterreal en el estado de Coahuila. En este sentido, la SIP informará la nueva fecha para llevar a cabo la reunión en 2021 tras un intento de evitar la propagación de coronavirus en la región.