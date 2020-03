Querétaro, 10 Marzo 2020.- La Comisión Estatal de Aguas (CEA) y diversas cámaras empresariales, gremiales y académicas del estado de Querétaro, llevaron a cabo la suscripción de la declaratoria de agua.

Esto tras la realización del Foro de Agua 2019 que fue realizado el 27 y 28 de noviembre pasado, como un espacio ciudadano de reflexión, para analizar la problemática y explorar alternativas de solución para la escasez, distribución, contaminación, tratamiento y reuso del agua.

Fausto Marqués Vela, de Querétaro Planeado Foro del Agua, compartió que derivado del foro se declaró apremiante la necesidad de posicionar el tema del agua en el centro del debate público e impulsar el ejercicio de la planeación participativa, que aseguren el diseño de mejores políticas para la gestión integral, inteligente y sostenible del ciclo del agua y, con ello, se garantice el desarrollo sostenible del territorio, en favor de la calidad de vida de todos sus habitantes.

Por tal razón, informó que se emitió al gobierno y a la sociedad una serie de propuestas para hacer frente a la problemática del agua.

Entre ellas, elaborar un plan maestro del agua en Querétaro; impulsar una ley de agua de fácil entendimiento y aplicación; e implementar las acciones necesarias para un acceso equitativo al agua.

Asimismo, implementar medidas más enérgicas contra autoridades, empresas y ciudadanos que incumplan la norma y provoquen desperdicio y/o contaminación del agua; por mencionar algunas.

“Identificamos diversas circunstancias que ponen en serio peligro la sustentabilidad en Querétaro destacando el crecimiento población de la zona metropolitana; la contaminación del agua está peligrosamente cerca de niveles de no retorno”, ejemplificó.

En este marco, el Vocal Ejecutivo de la CEA, Enrique Abedrop Rodríguez, reiteró que aunque el agua es un derecho humano no puede ser gratuita, ya que podría llevar a la desgracia a las futuras generaciones, aunado a que no se cuida y no se tiene conciencia de ello.

“Sí es un derecho humano, en la declaratoria se dice, pero la importancia que tiene, que no es la gratuidad, pensar en esto nos puede llevar a la desgracia; querer regalar el agua; no se cuida, hay una gran inconciencia”, concluyó.