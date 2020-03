San Juan del Río, 10 Marzo 2020.- La Delegada en Querétaro de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), Lérida Rodríguez Pastrana, aseguró que su objetivo es brindar certeza a los contribuyentes en materia de cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Y es que dijo, la Prodecon, es un organismo especializado que busca evitar cualquier tipo de práctica discrecional o abusiva por parte de la autoridad fiscal federal.

“Lo que actualmente está trabajando la Prodecon es justo en darle certeza al contribuyente de que cuenta con un aliado”, indicó.

Señaló que se están llevando a cabo acciones para hacer del conocimiento de los contribuyentes, que existe una procuraduría especializada para efecto de apoyarlo, darle certeza y asesorarlo ante cualquier problemática que pudiera estar enfrentando

Explicó que en lo que va del año se han brindado mil 410 servicios dentro de las diferentes facultades con las que cuenta la procuraduría.

En ese sentido, dijo que en el área de asesoría, que es un área preventiva y de diagnóstico, se ha detectado que los contribuyentes se están acercando por prevención ante la generación de diversas dudas en materia fiscal.

“Vemos que incrementó el número de servicios comparado con los que se registraron el año anterior a este año en cuanto a asesoría”, expresó.

En cuanto a las quejas, indicó que no se ha registrado un número importante al referir, que mientras no se reflejen las aplicaciones de las nueva reformas fiscales, las quejas no se vislumbrarán.

Mientras que en el área de acuerdos conclusivos, aseguró que el contribuyente recibe la asesoría de manera especializada, así mismo, destacó que cerca del 90 por ciento de los asuntos se resuelven a favor del contribuyente.

Por último, refirió que actualmente se vive un ambiente de incertidumbre, pues explicó, siempre que hay modificaciones a las disposiciones oficiales se generan dudas acerca de cómo será la correcta interpretación e implementación de las mismas.

“Hay disposiciones que todavía no vemos implementadas (…) si bien ya están vigentes la actuación de la autoridad se tiene que restringir y limitar a como esté señalada la disposición legal para que no haya abusos”, finalizó.