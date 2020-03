Realizan Regional de atletismo en el Parque Querétaro 2000

Querétaro, 9 Marzo 2020.- En las instalaciones del Parque Querétaro 2000 se llevó a cabo la fase Regional de la disciplina de atletismo, rumbo a los Nacionales Conade 2020.

“Nos fue bastante bien con la organización del Regional gracias al Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro (Indereq), que nos permitió albergar este evento con los atletas de los estados de Guanajuato, Hidalgo, inclusive tuvimos atletas de Michoacán y de Durango”, contó Ángel Moreno, presidente de la Asociación Queretana de Atletismo.

Se dijo que se tiene clasificados a 25 atletas de las categorías que convocan a Juegos Nacionales que son sub 16, sub 18 y sub 20.

“Como lo marca la convocatoria de Conade, tenemos hasta el 15 de marzo todos los estados para finalizar las etapas regionales”.

Avanzarán a la siguiente etapa los atletas que den las marcas que establece la convocatoria, y en dado caso de no llegar a esa marca, clasificarán los que obtuvieron mejores resultados.

En cuanto a queretanos que se perfilan para tener un destacado desempeño en la fase Nacional a desarrollarse en Monterrey, Nuevo León durante abril, explicó que está Ana Damaris, Renata Sandoval y Mariana Pacheco, que son saltadoras de longitud y triple que ya tienen la clasificación.

De la rama varonil a Jorge Macías, Gael Chávez, así como un atleta que dio una sorpresa en el Regional que es Sebastián Mora, y que se quedó a cuatro centímetros de dar la marca para el Mundial de atletismo sub 20 que se va a realizar en julio en Kenia.

Por último, Ángel Moreno, adelantó que la meta de los seleccionados queretanos de atletismo será colgarse más preseas que en 2019.