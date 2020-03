En Querétaro de 2012 a 2018, 147 mujeres asesinadas

En Querétaro, de enero de 2012 a diciembre de 2018, se registraron 147 mujeres asesinadas. El estado reportó 10 feminicidios oficiales y 137 homicidios dolosos, con víctimas femeninas.

En Querétaro la cifra negra es de 14, es decir, estos homicidios debieron ser clasificados como feminicidios.

Si los asesinatos violentos de mujeres se registran como homicidios, se invisibiliza el contexto de violencia de género en el que son asesinadas estas mujeres, muchas veces por gente cercanas a ellas.

Frecuentemente son violadas, mutiladas y en algunos casos, sus muertes son el trágico desenlace de años de violencia.



Así matan a las mujeres en el estado:

El auto en el que una mujer fue asesinada por su pareja pasó tres años en un corralón de la fiscalía mexiquense sin que se tomaran huellas, muestras de sangre o de ADN.

Los videos de las cámaras de seguridad del motel donde otra mujer fue violada y asesinada pasaron por varias manos antes de llegar a la policía, y por ello fueron invalidados como prueba.

Un feminicida confeso fue retenido demasiadas horas por la policía, por lo que el juez anuló la confesión en la que ese hombre reconocía el asesinato de una mujer.

Esas son algunas de las aberraciones procesales por las que los jueces liberan a presuntos feminicidas, por las que se caen los juicios, y por las que los asesinos de mujeres están en las calles. Desde marzo de 2019 Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) solicitó a las 32 entidades federativas las versiones públicas de las sentencias que resultaron en absolución de presuntos feminicidas en el periodo 2012-2018.

Durante el anterior sexenio, hubo 739 condenas por feminicidio y 105 absoluciones, de 3,050 asesinatos de mujeres en condición de feminicidio en todo el país.

MCCI quería conocer las causas por las cuales se absuelve a presuntos feminicidas. Pero los sistemas de procuración de justicia de los estados fueron opacos y omisos en revelar esa información.

Luego de cientos de solicitudes de información, solo fueron entregadas 18 sentencias absolutorias, de casos de apenas un puñado de entidades federativas.

¿Son pocas como para sacar conclusiones? No. Son demasiadas muertes de mujeres con una constante: impunidad increíble. A partir de ese universo que no llega ni a la veintena, se pueden sostener que todas las liberaciones ocurrieron por fallas de debido proceso y no por duda fundadas sobre la responsabilidad del inculpado.

Todas. En las 18 carpetas hay indicios, evidencias, testimonios, videos, objetos, vehículos, escenas del crimen, dictámenes periciales y elementos que, de haberse procurado correctamente, habrían bastado para que las víctimas de esos feminicidios tuvieran justicia, en vez de la sentencia de absolución de quienes dieron muerte a esa mujeres.

La otra cosa que se puede concluir a partir de esos casos, es que el feminicidio no solo es perpetrado por una persona, sino encubierto, o permitido de facto, por todo el sistema de justicia de los estados, que encima reservan los expedientes donde quedaría evidenciada su impericia y negligencia. A ellas las están matando, y a ellos, a los asesinos, los están liberando.

En esos seis años, las Fiscalías Estatales han reportado oficialmente 3 mil 56 feminicidios. Sin embargo, a partir de las mismas solicitudes de información, en ese sexenio MCCI contabilizó 12 mil 374 casos más de mujeres asesinadas a golpes, asfixiadas o con rastros de violencia sexual o mutilación; y cuyas muertes no fueron reconocidas como feminicidios.

Esta investigación fue publicada originalmente por Mexicanos Contra la Corrupción en: https://contralacorrupcion.mx/feminicidas-libres/