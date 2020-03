Renato Ibarra podría ser condenado hasta con 40 años de cárcel

El futbolista del Club América enfrentó su primera audiencia este domingo en el Reclusorio Norte, donde continuará encarcelado luego de que la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México notificara sobre la acusación formal por parte del Ministerio Público, por los delitos de feminicidio en grado de tentativa, violencia familiar agravada y tentativa de aborto, elementos que lo podrían llevar a una condena de 10 a 40 años de cárcel si se halla culpable.

Renato Ibarra fue detenido la semana pasada luego de que la policía recibiera un llamado de emergencia ante una situación irregular en la que Ibarra habría golpeado a su esposa Lucely Chalá, quien tiene 10 semanas de embarazo, y a su cuñada Ana Karen. Aunque en un principio el jugador negó todo, luego la denuncia continuó su rumbo.

La jueza de control, Esperanza Medrano, dio el aval sobre la detención de Renato Ibarra, y las otras cinco personas implicadas, tres hombres y dos mujeres, quienes también son acusados por feminicidio en grado de tentativa y tentativa de aborto.

En el caso de la defensa del futbolista ecuatoriano, la abogada Paloma Taracena, dio a conocer que que se les ha permitido tener una prórroga de seis días para recabar y presentar pruebas y evidencias a favor de Ibarra. “De momento por la calificación que tiene el asunto se va a dar una prisión preventiva oficiosa, sin embargo, estamos en el tema de la ampliación del término para poder ofrecer más datos de prueba”, explicó.

Luego de ser consultada sobre el estatus actual de la señora Lucely Chalá, y su esposo, Renato Ibarra, la abogada indicó: “me reservo esa información, no están ellos en malos términos, pero no puedo comentar nada al respecto por el momento. Él va a estar obviamente ahí junto con sus familiares, pero no podemos dar más información al respecto”, dijo.

Renato Ibarra, Bairon Ibarra y Marlon Aguas permanecerán detenidos en el Reclusorio Norte, mientras que Tania Aguas y Alejandra Ibarra lo harán en el Reclusorio Femenil de Santa Martha.