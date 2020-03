San Juan del Río, 6 Marzo 2020.- El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, convocó a trabajar por la seguridad y por la justicia de un solo México, desde un espacio de neutralidad política.

Al inaugurar la Primera Sesión Ordinaria 2020 de la Zona Occidente de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, sostuvo que el más estricto sentido de justicia no admite regateos políticos, no espera premios, no acepta dilaciones, ni trastoca instituciones, sino que fortalece el Estado de Derecho y construye La Paz”, subray.

“En Querétaro estamos implementado políticas de estado que trascienden ciclos de gobierno, con resultados que avalan nuestro modelo de seguridad y de justicia”, expresó.

El mandatario estatal destacó que de acuerdo con el índice de Estado de Derecho en México 2019-2020, presentado por World Justice Proyect, Querétaro se ubica como la única entidad federativa en someter su modelo de justicia a un riguroso método de evaluación, lo cual posiciona al estado como modelo a seguir en protocolos y políticas destinadas a salvaguardar la paz social.

“Dicho índice nos otorga el primer lugar en justicia penal y ausencia de corrupción, segundo lugar en el cumplimiento regulatorio y tercer lugar en derechos fundamentales”, señaló.

Resaltó también que por segundo año consecutivo, en 2019, se obtuvo el primer lugar nacional en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, reconocimiento que otorga la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y el primer lugar nacional en la consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, de acuerdo a la organización “México Evalúa”.

Asimismo, mencionó que la Fiscalía General del Estado de Querétaro se encuentra entre las primeras tres con mayor efectividad en la política de impunidad cero.

“Nuestro modelo de justicia Cosmos, es una de las 17 mejores prácticas a nivel mundial por su implementación tecnológica, de acuerdo al análisis de la empresa Airbus; así que cuenten con Querétaro para fijar el rumbo colaborativo de la justicia en nuestro país”, manifestó.

Domínguez Servién sostuvo que los tiempos que vive México demandan nuevas respuestas institucionales para fijar un rumbo claro, medible y comunicable de la coordinación en materia de seguridad y justicia.