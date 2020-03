Luego de que Irina Baeva restara importancia a las críticas que ha lanzado Laura Bozzo en contra de su charla motivacional, tal parece que la conductora peruana no desistirá de sus ataques en contra de la actriz rusa.

Durante la entrevista brindada al programa Hoy, Bozzo subrayó los motivos por los que no coincide con la conferencia que brinda la actual pareja de Gabriel Soto.

“Yo entiendo que las relaciones se acaban, que puede haber una segunda relación, no tengo ningún problema en ese sentido, pero hay formas, por eso es que yo dije ‘a mi ella no me representa’, porque yo lucho justamente contra ese tipo de mujeres”, aseguró.

Al respecto de los comentarios que aseguran que Laura le tiene envidia a Irina por su belleza, la peruana comentó: “y que digan que si soy fea o que si soy horrible, que por eso le contesto, a mi me vale… porque todo lo que he logrado en la vida ha sido por esto (señalando a su cabeza)… cerebro, que la belleza se arregla, uno se pone, pero no existe el trasplante de neuronas y menos de talento, entonces yo no voy a venir con que ‘arriba Eva”, por favor, ¿qué nos vas a dar clases de cómo meterte en una familia?, por favor”.

De la misma manera, la conductora no dudó en mandarle un mensaje a Gabriel Soto. “La belleza se acaba y la falta de neuronas siempre pesan, pesa que te haces con una mujer que sea una muñeca y en unos dos o tres años que se acaba la pasión, sin personalidad y sin inteligencia, no, no”.

Finalmente, Laura Bozzo aseguró que hasta este momento no ha tenido la oportunidad de estar en un mismo lugar o evento con Irina Baeva, pero manifestó no que dudará en decirle sus verdades de frente cuando esto suceda.

Video: