Ante los constantes rumores de una supuesta separación entre Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez, la hija de Eugenio Derbez ha decidió responder a su manera y despejar las dudas con respecto a su relación sentimental.

A su paso por la alfombra verde de los premios Spotify Awards, Aislinn fue cuestionada por estas especulaciones, a lo que inmediatamente respndió: “Hoy en la mañana estaba en mi casa, y me saludó super buena onda, entonces, no sé… en este momento si estamos separados porque estoy yo aquí y el allá, pero pues qué te digo”.

Sin dar más importancia al tema, la protagonista de ‘La casa de las flores’ continúo su desfile por el evento. No obstante, el que también ha salido a dar su versión de este supuesto distanciamiento es José Eduardo Derbez, quien, minimizando los rumores, explicó:

“En lo que yo me quedé, y lo que yo tengo entendido es que ellos están pues bien, me llegó el rumor de que la gente decía que no estaban juntos porque no subían fotos juntos, eso es una tontería, o sea, mi mamá no sube muchas fotos con su marido y están juntos y están felices, lo que pasa es que también están trabajando y de repente ella cuida a la niña o él cuida a la niña y así, y se dividen las tareas de la niña pero porque están trabajando, en lo que yo me quedé, porque uno nunca sabe, en lo que yo que fue hace cuatro días, ellos están super bien, y están muy enamorados y muy contentos”.