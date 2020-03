En Abril entregarán Facultad de Ciencias Políticas en UAQ Campus San Juan

San Juan del Río, 5 Marzo 2020.- El coordinador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) campus San Juan del Río, Víctor López Jaramillo, reveló que en Abril concluirá la construcción de la primera etapa del edificio de la Facultad.

Indicó que dicha construcción albergará laboratorios, aulas, oficinas administrativas, cafetería, así como áreas de descanso, y que, será este mismo año cuando se abra la licitación de la segunda etapa.

Señaló que por el momento los alumnos toman clases en algunas áreas administrativas que les facilitó la coordinación general, con el objetivo de que los alumnos realicen sus prácticas.

Y es que dijo, la facultad cuenta con una matrícula de 51 alumnos, por lo que aseguró, en este momento es indispensable que tengan su propio edificio y espacios habilitados para el buen desempeño de sus actividades académicas.

Así mismo, subrayó que actualmente hay cerca de 40 aspirantes de nuevo ingreso a la Facultad, de los cuales únicamente podrán ingresar 30 al primer semestre.

“Que no se confíen los alumnos porque si bien tenemos cupo para 30, también tenemos un límite de promedio, si no tienen el promedio no entran, en esta generación había 30 espacios pero solo quedaron 21”,expresó.