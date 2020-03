Taylor Swift demostró ser una residente solidaria de Nashville, Tennessee, y después de que el lugar fuera declarado en estado de emergencia, la cantante decidió donar 1 millón de dólares.

De acuerdo al portal TMZ, el portavoz Tree Paine fue quien reveló que la cantante de música pop contribuyó con esta cantidad al Fondo de Respuesta a Emergencias de Middle Tennessee.

A través de su cuenta de Instagram, Taylor únicamente manifestó su solidaridad con el pueblo de Tennessee expresando: “Nashville es mi hogar (…) Y el hecho de que tanta gente haya perdido sus hogares y mucho más en Middle Tennessee es devastador para mí”.

Esta no es la primera vez que Swift muestra su lado humano y colabora con esta entidad, pues en 2010 donó 500 mil dólares para ayudar con la inundación de Nashville, además de crear el Fondo de Caridad Taylor Swift. Inclusive el año pasado dio 113 mil dólares al Proyecto de Igualdad de Tennessee, junto con su sencillo LGBTQ positivo “You Need to Calm Down”.