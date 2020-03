San Juan del Río, 4 Marzo 2020.- La Coordinadora Regional de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Paloma Rodríguez Alegría, reveló que el próximo lunes 9 de Marzo, en el campus San Juan del Río, se realizarán foros de concienciación acerca de la violencia que viven a diario miles de mujeres en México.

Esto luego de que la rectora de la UAQ, Teresa García Gasca, anunciara que la máxima casa de estudios se sumaría al paro nacional #UnDíaSinNosotras, por lo que la coordinadora, aseguró que se llevarán a cabo actividades que no afecten a las alumnas y personal que decida ausentarse.

“La rectora dio la postura de respetar la decisión de las personas que quieren unirse o no al paro, ella se une al paro pero desde un punto de vista respetuoso, en los campus sí va a haber actividades”, expresó.

Entrevistada por Rotativo de Querétaro, indicó que las clases no suspenderán, no obstante garantizó que al interior de las aulas no se verán temas que les puedan repercutir a las alumnas que no asistan.

De ahí que subrayó, cada Facultad realizará las actividades de concienciación que consideren convenientes, con los alumnos que se presenten, siempre respetando la decisión de aquellas que no decidan sumarse al paro nacional.

“Si hay alumnas que quieran acudir, sin problema, desde días antes habrá foros sobre todo para que puedan participar los hombres, también hay que ver que esto es una cuestión de equipo, que si nos unimos entre hombres y mujeres va a ser mucho más sencillo”, manifestó.

Precisó que la UAQ entiende y respeta el movimiento, al referir que lo que se busca es concretizar acerca de lo necesarias que resultan las mujeres para las actividades diarias.

En ese sentido, destacó que la institución acercará pláticas a los estudiantes para darles a conocer los procesos a seguir en caso de ser víctimas de acoso por parte del personal, profesores o alumnos.

Explicó que la UAQ brinda todo el acompañamiento legal y psicológico a las víctimas, por lo que pueden acercarse a las áreas de Derechos Humanos o al Jurídico de la Universidad para ser escuchados y atendidos.

“En cada una de las unidades existe una persona que se encarga de esta situación de violencia de género y si no ellos pueden acudir a Derechos Humanos o al Jurídico de la UAQ donde se tiene un espacio específico y especializado en este tipo de situaciones tanto para hombres como para mujeres”, apuntó.

Señaló que la Universidad lleva los procesos indicados al interior de la misma, sin embargo, aseguró que las víctimas conservan el pleno derecho de ejecutar las acciones legales que consideren pertinentes fuera de la universidad.

Finalmente, resaltó que la UAQ tiene cero tolerancia ante los casos de acoso, al referir que en los dos casos registrados en la Escuela de Bachilleres del municipio, dos docentes fueron sancionados y separados de su cargo.