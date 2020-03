Lamentable que AMLO no se sume al paro nacional: Doris Chavarría

San Juan del Río, 4 Marzo 2020.-La directora del Instituto Municipal de la Mujer (IMM) en San Juan del Río, Doris Chavarría Salas, lamentó que el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, no se sume al paro nacional #UnDíaSinNosotras que se llevará a cabo el próximo 9 de Marzo.

Señaló que a dependencia que encabeza, ayuda a las mujeres que son víctimas de violencia, por lo que esperaban un posicionamiento más firme y empático por parte del mandatario federal, al referir que es él quien debería encabezar este movimiento y exigir que no haya más feminicidios.

“Él debería estar en este movimiento y que se haga a un lado, es triste, es lamentable pero creo que por eso es este movimiento para concientizar a las personas que creen que esto es normal y no es normal, no debe haber una sola mujer violentada, no debe haber violencia, no deben existir feminicidios·, indicó.

De ahí que reveló que además de sumarse al paro nacional, el IMM llevará a cabo diversas actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, entre las que mencionó una conferencia y un taller.

“Vamos a dar una conferencia el Jueves 12 de Marzo en el Portal del Diezmo, la conferencia se llama ‘Nuevas masculinidades y empoderamiento de la mujer´, también tendremos el taller `Caminando en sus zapatos’ para personal del DIF municipal.

Mencionó que la conferencia está abierta al público en general y que se espera la participación de 200 personas entre hombres y mujeres.

“Está abierto a todo el público porque este tema no solo nos concierne a las mujeres, también tenemos que tratar que los hombres entiendan por qué estamos en este movimiento”, expresó.

Por último, destacó que el Instituto continuará trabajando en favor de las mujeres violentadas, por lo que invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier caso de violencia ante las autoridades correspondientes, afín de evitar más feminicidios.

“No queremos más feminicidios, no queremos más mujeres violentadas, es muy fuerte la cifra, no podemos negarlo y no me refiero nada más aquí, sino en todo México y en todo el mundo pero creo que hoy en México está más complicado que nunca, es un tema que a mi me duele y creo que a todas las mujeres”, concluyó.