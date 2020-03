Empresarias se capacitan por Día Internacional de la Mujer en San Juan del Río

San Juan del Río, 4 Marzo 2020.- Con el objetivo de conmemorar el Día internacional de la Mujer, decenas de empresarias de San Juan del Río, asistieron a la conferencia “Las directoras de la micro y pequeña empresa mexicana”, a cargo de Nuria Peña Ahumada, Doctora en Administración.

En su mensaje, la presidenta de la comisión de empresarias CANACO San Juan del Río, Rocío Hernández Romero, reconoció el trabajo de la también escritora, al referir que su proyecto de investigación ha sido presentado en el extranjero.

Así mismo, lamentó que en México sea el único estudio que hable acerca de las mujeres directoras de micro y pequeñas empresas.

Señaló que a poco más de un año de haber iniciado la comisión de empresarias, hoy son más de 40 mujeres las que forman este grupo, que busca fomentar el comercio local, así como crear redes de negocio entre las mujeres del municipio.

“Siempre mencionamos que no somos partido político, no somos grupo religioso, más bien lo que estamos buscando es calidad y no cantidad, que las mujeres que se integren con nosotros vayan muy de la mano con los objetivos del grupo que es crecer y fortalecernos entre nosotras”, expresó.