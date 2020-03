Edil oaxaqueño denunció penalmente a ciudadana

Oaxaca, Oax. A manera de represalia por haber interpuesto una queja ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el edil oaxaqueño, Carlos León Monterrubio, denunció penalmente a una ciudadana “por impedir el ejercicio de sus funciones”.

El presidente municipal gobierna Tlacolula de Matamoros, uno de los 40 municipios de Oaxaca con Alerta de Violencia de Género contra las mujeres, y a finales de octubre de 2019, en un mensaje a sus seguidores, además de alardear de haber tenido cinco matrimonios, calificó como “pendejas” a sus exparejas.

Lo anterior resultó en una queja ante la Conavim por expresiones misóginas, que a su vez generó que la titular de la instancia María Candelaria Ochoa Ávalos llamara al munícipe a “expresar disculpas públicas a la población de su municipio y a comprometerse a conocer, cumplir y hacer cumplir la Ley Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género, promoviendo acciones de política pública que dignifiquen a las niñas, mujeres y a la igualdad de género”.

El mismo escrito enfatizó que este tipo de hechos son “sumamente graves” ya que Tlacolula de Matamoros reporta altos índices de violencia contra niñas y mujeres, además que está dentro de los municipios que tienen Alerta de Violencia de Género.

Destacó además que, proviniendo de un servidor público, sus expresiones deben hacerlo sujeto de responsabilidades administrativas conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca.

“Usted, como primer edil de Tlacolula de Matamoros debe conocer y hacer cumplir la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género, tiene la responsabilidad de promover el respeto a la dignidad y autonomía de las mujeres y abstenerse de manifestar y difundir expresiones misóginas que naturalizan la violencia contra las mujeres y que sólo promueven violencia en los ámbitos social y comunitarios”, señaló el documento.

Sin embargo, el edil no sólo no acató el llamado de la Conavim sino que emprendió acciones legales y de intimidación en contra de la promovente de la queja, Elizabeth Sánchez González y de su familia.

En la denuncia penal el edil argumentó que Sánchez González, quien también es defensora de los derechos de las mujeres, incurrió en el delito de “resistencia de particulares, en su modalidad de impedimento de funciones servicios públicos y daños cometido en perjuicio del ayuntamiento de Tlacolula de Matamoros”.

“Yo no he cometido ningún delito, sin embargo el edil sí lo está haciendo porque está abusando de sus atribuciones y facultades como lo tipifica el artículo 262 del Código Penal de Oaxaca porque a través de la sindicatura municipal me está intimidando de esta forma por la queja que presenté”, expuso.

Será el próximo 13 de marzo cuando Sánchez González se presente ante las instancias judiciales para enfrentar la denuncia en su contra.