Querétaro, 3 Marzo 2020.- El Secretario de Desarrollo Social, Tonatiuh Cervantes Curiel, informó que la próxima semana podría arrancar la entrega de los apoyos QroBus para que los usuarios preferentes del transporte público paguen dos pesos de tarifa.

“La entrega calculamos se están haciendo ahorita algunas pruebas en campo para ver la eficiencia de los instrumentos que se han decidido para la trasferencia de los recursos de este programa de apoyo social y calculo que el nueve, 10 de marzo podemos empezar ya la dispersión”, resaltó.

En ese sentido, precisó que aunque aún están por definir la fecha, la dispersión de los recursos podría iniciar el nueve o 10 de marzo.

“Tengo reuniones esta semana con la Secretaría de Finanzas que son quienes nos están apoyando en la dispersión del recurso”, apuntó.

Cervantes Curiel, afirmó que el apoyo económico está garantizado para los 116 mil usuarios preferentes que ya se habían registrado previamente en el 2019.

“Si no hiciste la actualización y hoy tienes más viajes que quieras programar o trasbordos y no lo hiciste, no tenemos manera de saber que tienes mayor necesidad”, apuntó.

Indicó que de ese total, aproximadamente 64 mil estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad, ya actualizaron sus datos y más de 10 mil 800 realizaron el trámite por primera vez.

“Queremos insistir en el tema de la actualización porque eso nos va a facilitar el poder transferir los recursos a los beneficiarios; la actualización de los viajes que realizan y por otro lado la posibilidad de contar con un teléfono celular para poderles enviar una clave y que puedan hacer un retiro en un cajero automático”, apuntó.

Aclaró que el apoyo QroBus será retroactivo al 31 de enero y previó que podría destinarse inicialmente una bolsa de 109 millones de pesos.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado (Sedesoq), recordó que el año pasado el 86 por ciento de los beneficiarios del apoyo QroBis recogieron su boleta correspondiente.