Tribunal de Justicia reconoce a alcalde Memo Vega por terreno donado

San Juan del Río, 2 Marzo 2020.- En Sesión de Pleno, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, entregó un reconocimiento al Presidente Municipal de San Juan del Río, Memo Vega, por su aportación con la donación de un terreno que hará posible el proyecto de la “Ciudad Judicial”.

Los magistrados coincidieron en reconocer la voluntad política y visión a largo plazo del Presidente Municipal, quien también firmó el libro de Visitantes Distinguidos.

Aseguraron que desde el primer momento que le compartieron el proyecto, el edil siempre mostró apertura para colaborar desde el Gobierno Municipal, para que se concrete este gran sueño de beneficio social.

El Magistrado Braulio Guerra, comentó: “Puedo dar testimonio de la calidad humana de Guillermo Vega, sé de su gran voluntad para hacer equipo, para poner por delante de cualquier interés, a Querétaro y a los queretanos”, subrayó.

El magistrado expresó que Memo Vega, será recordado como un gran Presidente Municipal, por lo que le refrendaron su respeto y reconocimiento.

“El agradecimiento de toda la ciudadanía de ese distrito judicial va a ser muy grande, no se dimensiona lo que la gente agradece cuando se le acerca la justicia. No siempre se ve y no siempre se palpa lo que agradece la gente el espacio, por ejemplo en el caso de las convivencias familiares”, expresó la Magistrada Marisela Sandoval.