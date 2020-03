Facebook cancela F8 por el coronavirus

Facebook canceló la conferencia anual de desarrolladores llamada F8 Developer Conference, con el objetivo de prevenir la propagación del COVID-19.

El congreso estaba programado originalmente para el 5 y 6 de mayo de 2020 en Silicon Valley, California, Estados Unidos. La compañía aseguró que tomará medidas al respecto y se alineará al protocolo sanitario propuesto por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por otra parte, el director de plataformas y programas de Facebook, Konstantinos Papamiltiadis, anunció la cancelación del F8 a través de un comunicado en el blog de la compañía, y reafirmó que Facebook se mantiene al margen de las estrictas normas sanitarias, por tanto, buscaron otras alternativas con el propósito de no detener una de las más importantes conferencias de la firma.

Las medidas de seguridad sanitaria se han reforzado en Estados Unidos; por ello, la compañía reemplazará la conferencia principal del F8 por videoconferencias a través de sus plataformas y vídeos vía streaming.

Esta decisión fue unánime dentro de la empresa debido a no querer arriesgar a los empleados, socios comerciales, desarrolladores y todo aquel personal encargado de organizar el F8.

El año 2019 fue un gran tiempo para el F8, tuvo una aforo de 5 mil personas, una cifra que en apariencia puede parecer sencilla tomando en cuenta la magnitud de la compañía, pero la conferencia fue seguida por miles de personas alrededor del mundo a través de Internet y cuentas en redes sociales que siguieron minuto a minuto el evento más importante de Facebook en cuanto a desarrolladores se refiere.

Durante el F8, la gran empresa de redes sociales presenta todos los años las innovaciones más importantes de la firma, un ejemplo claro fue la temática del evento anterior que se basó en la privacidad de la información.

Asimismo, durante ese congreso dio a conocer anuncios muy relevantes como la compatibilidad de las plataformas Facebook, Messenger, WhatsApp e Instagram.

Este no ha sido el único evento al cual Facebook canceló su asistencia, cabe señalar que en el mes de enero tomó la decisión de no asistir al Mobile World Congress 2020 en la ciudad de Barcelona, España; asimismo, la red social más famosa del mundo no estará presente en el congreso más importante de desarrolladores de videojuegos, el Game Developers Conference 2020 (GDC 2020) que está por celebrarse del 16 al 20 de marzo de 2020.

Muchos congresos, exposiciones y conferencias de tecnología alrededor del mundo fueron cancelados durante el primer trimestre de 2020 debido al coronavirus, otros se mantienen a la expectativa de lo que pueda suceder como es el caso del GDC; no obstante, de llevarse a cabo, las conferencias siguen perdiendo participantes como Facebook, Electronic Arts, Sony, Microsoft, Nvidia, empresas de telecomunicaciones y compañías de teléfonos inteligentes.