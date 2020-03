Esposo de Jacqueline Bracamontes responde criticas por exponer a sus hijas

Martín Fuentes, esposo de la conductora Jaqueline Bracamontes, fue contundente ante los cuestionamientos que le han hecho por practicar actividades extremas a pesar de tener hijas tan pequeñas y a la vez realizarlas junto con ellas.

A escasos días de compartir en su cuenta de Instagram un video en el que mostraba la abertura que tiene en su cabeza tras sufrir un accidente esquiando, el empresario ha tomado con el mejor humor el incidente que tuvo; sin embargo, no dudó en responder a los comentarios que lo critican por exponer a sus hijas a ese tipo de actividades.

Durante su encuentro con algunos reporteros en el aeropuerto de la ciudad de México, Fuentes contestó: “Trato de mantener todo siempre bajo el riesgo controlado, tampoco las vas a mantener en una jaula para que no hagan nada, finalmente yo soy una persona que he estado haciendo toda mi vida esto, pero todo lo que hago con ellas es esquiar en agua, y lo hago bajo los controles normales, trato de no hacer locuras”.

Cabe señalar que la misma conductora y actriz fue cuestionada hace algunos días sobre el accidente de su esposo y si ya habían hecho su testamento, a lo que Jacqueline explicó que todo esta listo, pues más que los bienes materiales, lo que les importaban era con quién se podían quedar sus hijas su los dos llegaran a faltar.