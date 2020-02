David Zepeda responde si se animaría a tener un hijo con Aracely Arámbula

El romance que Aracely Arámbula y David Zepeda protagonizan en la segunda temporada de “La Doña” ha hecho surgir los rumores con respecto a un posible amorío que iría más allá de la pantalla chica.

A pesar de que los artistas han negado hasta este momento que exista algo más que una linda amistad entre ambos, el actor sorprendió con su respuesta al ser cuestionado sobre la posibilidad de tener un hijo con “La Chule”.

Durante su encuentro con varios reporteros en el aeropuerto de la ciudad de México, el histrión fue interrogado sobre la posibilidad de convertirse en padre, a lo que comentó que por ahora solo prefiere ser tío.

Sin embargo, al preguntarle por la posibilidad de tener un hijo con Aracely, el artista comentó: “No sé mi amor, que la vida me sorprenda…”. Acto seguido, David agregó: “pero no, no, vamos (paso a paso), estamos trabajando juntos nada más”.