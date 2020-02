IRH capacitará a militantes del PRI en San Juan del Río

San Juan del Río, 26 Febrero 2020.- El dirigente municipal del Instituto Reyes Heroles del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Luis Ángel Iturbide, dio conocer las actividades que llevará a cabo el partido para capacitar a los militantes que deseen participar en los comicios electorales.

Señaló que el objetivo del Instituto es generar perfiles adecuados para ser servidores públicos, al referir que no estar preparado para un cargo y aceptarlo, es una forma de corrupción.

“Que no estén incapacitados para poder generar buenas políticas públicas, nos enfrentamos ante un panorama en el que no vemos nada clara en el gobierno federal, tenemos servidores públicos que no están capacitados para realizar bien su trabajo”, expresó.

Y es que dijo, existen funcionarios a nivel federal que a diario improvisan en su labor de servir a la ciudadanía, y que son precisamente todos los mexicanos quienes pagan los resultados de su incompetencia.

“En esta curva de aprendizaje en lo que aprenden a ser buenos servidores públicos quienes pagan los platos rotos son todos los mexicanos”, indicó.

De ahí que anunció, se llevarán a cabo diferentes cursos, talleres y conferencias en donde se abordarán diversos temas, entre los que se mencionó, oratoria, debates, políticas pública y un taller de lengua de señas.

“Son varios temas los que vamos a tratar y estarán abiertos a cualquier persona que esté interesada en capacitarse y prepararse (…) la oratoria, el debate me parecen temas muy importantes, no podemos tener política en nuestro país sin que haya un debate, un contraste de ideas y argumentos”, apuntó.

En cuanto al taller de lengua de señas, explicó que existen cerca de 14 mil personas con discapacidad auditiva y que desafortunadamente sólo sus familiares y profesores pueden comunicarse con ellos, de ahí que manifestó la importancia de ser un municipio incluyente con todos los sectores de la población.

Por último, dijo que será a partir del mes de Marzo cuando dé inicio con los diferente talleres, entre los que también se contempla protección animal, salud mental, emprendimiento, empoderamiento femenino, entre otros.