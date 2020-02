Inviable, programa de movilidad del PRI Querétaro: Zapata Guerrero

Querétaro, 25 Febrero 2020.- El diputado local por el Partido Acción Nacional, Luis Antonio Zapata Guerrero, respondió a las acciones que ha emprendido el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en los últimos días, en torno a los temas relacionados con la movilidad y transporte público.

El legislador panista señaló que respeta los ejercicios de cualquier partido político, pero refirió que estas acciones muestran a un partido adelantado en los procesos electorales.

En primera instancia, tras el anuncio de la dirigencia estatal y de los legisladores tricolores locales de solicitar una comparecencia ante el congreso al titular del IQT, Alejandro López Franco, Zapata Guerrero afirmó que los liderazgos del partido no tienen facultad de convocarla.

“La dirigencia del partido no tiene ninguna facultad ni injerencia en la legislatura, como para decir que van a citar al director del Instituto Queretano del Transporte (IQT). Me parece que lo único que demuestran es una lejanía y la solución no está en si comparece o no, sino que nos involucremos todos”, manifestó.

Además, resaltó que en su calidad de presidente de la Comisión de Movilidad en la LIX Legislatura no ha recibido ninguna solicitud para llamar a comparecer al funcionario estatal.

En relación con la propuesta de la construcción de un tranvía o tren subterráneo, coincidió en que sería una solución ‘fantástica’, pero que resulta inviable por ser proyectos a largo plazo y por llegar a absorber hasta un 30 o 40 por ciento de un presupuesto estatal.

“Antes de hacer planteamientos que pueden parecer buenos, tenemos que pensar en el tema ambiental y económico. Si no tenemos recursos para una obra de esta naturaleza, no es viable hacer esta propuesta”, aseguró.

Avaló algunos de los puntos que se propusieron en dicho plan de movilidad, como el auto compartido o el impulso al transporte colectivo, situaciones que indicó, son las prioritarias para iniciar las mejoras en movilidad.

Por último, advirtió que un estudio técnico para la ejecución de un tranvía también requiere de muchos recursos, por lo que llamó al PRI a buscar acuerdos para lograr este gran proyecto en la zona metropolitana.