Inviable proyecto de Nava para restringir transporte por Querétaro: Montes

Querétaro, 24 Febrero 2020.- El proyecto de restricción al transporte de carga por Querétaro, se trata de un proyecto inviable, que el alcalde de la Capital Luis Nava Guerrero, no podrá cumplir, aseguró el diputado federal Jorge Luis Montes Nieves.

El legislador del partido MORENA, fue tajante y manifestó que la medida que pretende Nava Guerrero, ya ha sido analizada y no es viable, por lo que no podrá cumplir en cuanto a la reglamentación del transporte pesado que se comprometió en campaña.

“No es viable, ya lo revisamos con la SCT, porque se necesitaría desviar el tráfico pesado por vías libre y no existen”, insistió al mencionar que de lo contrario se tendrían que liberar casetas, lo que tampoco se visualiza.

Explicó que el tema ya ha sido tratado con la SCT y que el proyecto no es viable, aunque no dudó de que lo que pretende Luis Nava sea una buena intención, pero subrayó que técnicamente no cumple los requisitos.

Además señaló que el tránsito de carga que pasa por la carretera federal 57 y por Querétaro, es lo que ha dado las posibilidades de desarrollo al Estado, por lo que ahora querer desviarlo o evitar que pase en distintos horarios, es bloquear el desarrollo.

“No se ha visto viable, lo que dice la SCT es que no es viable y en ese entendido seguirá la circulación de la misma manera por la Capital del Estado”, puntualizó.