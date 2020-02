Apoyo cultural de la lengua Otomí-hñahñu en San Juan del Río

San Juan del Río, 24 Febrero 2020.- Para preservar la riqueza cultural de la lengua Otomí-hñahñu, la administración municipal que encabeza el alcalde, Memo Vega, firmó un convenio de colaboración y coordinación con la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), en materia de lengua Otomí-hñahñu y paisaje lingüístico.

Se dijo que en dicho convenio se contempla impartir un curso de Otomí-hñahñu en el municipio, el cual busca capacitar a intérpretes de la lengua y comprenderá un periodo de 4 meses a partir del mes de Marzo y hasta Julio de este año.

En representación de la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, Teresa García Gasca, el coordinador de Derecho Indígena de la UAQ, Sergio Ugalde Vega, celebró las acciones del municipio en pro de los pueblos indígenas.

Dijo que muchos habitantes de pueblos originarios acuden a San Juan del Río a comercializar sus artesanías, por lo que aseguró este convenio les fortalece.

Por otra parte, el académico e investigador de la Facultad de Filosofía de la UAQ, Ewald Hekking Sloof, recordó que hace 30 años no había interés por los Pueblos Indígenas, por lo que celebró la firma de este convenio, el cual aseguró, fortalecerá la riqueza cultural de México.

Y es que dijo, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda de 2015, de los casi 26 millones de indígenas mexicanos, solo 7 millones son hablantes de la lengua indígena, lo que significa que el 71 por ciento ya no lo habla.

“El INEGI presenta que el porcentaje de la población que habla lengua indígena se ha reducido considerablemente pasando del 16 por ciento en 1930 a sólo el 6 por ciento en 2015”, manifestó.

Lamentó que el Otomí-hñahñu, las 67 lenguas originarias y las más de 363 variantes lingüísticas de México estén desapareciendo de manera gradual, así mismo, destacó que estas lenguas deben ser orgullo de todos los mexicanos.

“Se dice que los papás ya no quieren enseñar la lengua y también no es suficiente la enseñanza de la legua en las escuelas, no solo en México se observa una gran pérdida de las lenguas originarias sino en todo el mundo y no debe ser así, hay que mostrar esta lengua en todas partes”, concluyó.