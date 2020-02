San Juan del Río, 21 Febrero 2020.- El Secretario de Seguridad Pública Municipal, Ángel Rangel Nieves, reprobó el mal uso de redes sociales y de supuestos medios de comunicación, que han estado difundiendo información falsa que alarma a la ciudadanía.

A través de una conferencia de prensa, el funcionario policíaco, refirió que durante los recientes días en el municipio se han propagado notas alarmistas, sobre todo en las redes sociales, en donde se ha denunciado privación de la libertad, robos, acosos y otros delitos.

De ahí que señaló que se ha dado atención inmediata y que los elementos han descubierto que se trata de información falsa, por lo que pidió a la ciudadanía, que en primera instancia no tome como cierta la información que se propaga en cuentas sin verificar.

Llamó a no compartir información de la cual no exista certeza de su veracidad y no participar en la creación de este tipo de materiales, que solo generan intranquilidad entre la ciudadanía.