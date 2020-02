Sherlyn “nadie les está pidiendo que eduquen a mi hijo o lo mantengan”

Sherlyn empleó las redes sociales para manifestarse en contra del programa Ventaneando luego de que la emisión diera a conocer una noticia en la que aseguraba que Lambda García no quiso ser el padre biológico del hijo que espera la artista.

Aprovechando que la noticia se encontraba en la cuenta de Instagram del programa de televisión, la actriz respondió: “A @ventaneandouno y a los que opinan sin saber y sacan de contexto las declaraciones para tener una nota, es claro para todos que estamos atravesando uno de los peores momentos para ser mujer en México, feminicidios, abusos, violencia, secuestros, machismo, sueldos que no son equitativos y al final todo se reduce a una cosa FALTA DE RESPETO”.

Y agregó: “Me sorprende mucho que en esta época un medio con tantos años de trayectoria se sume a atacar a una mujer pública y lo más importante SU MATERNIDAD, si yo DECIDÍ no buscar un papá para mi hijo, no veo quien les asigno esa tarea. Las conductoras del programa son mamás y saben bien que con los hijos no se juega y que entre nosotras debemos apoyarnos y los hombres tienen la obligación de cuidar nuestra integridad y no violentarnos”.

Por último, la actriz subrayó: “¿es tan difícil que en pleno 2020 una mujer independiente que lleva trabajando 29 años se haga cargo de su maternidad? Así que reitero Respeto a la mujer y a sus decisiones que nadie les está pidiendo que eduquen a mi hijo o lo mantengan”.

La reacción de Sherlyn llega horas después de que Lambda García se disculpara públicamente con ella durante la transmisión del programa Hoy, momento en que el actor y conductor aseguró que sus declaraciones fueron sacadas de contexto.