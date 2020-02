Mujeres de Querétaro se sumarán a paro nacional #UnDíaSinMujeres

Querétaro, 20 Febrero 2020.- Mujeres con grandes personalidades en diversos aspectos de la sociedad, se sumarán al paro nacional, al que grupos de activistas han convocado para este 9 de Marzo.

La intención es visibilizar la importancia de la vida de las mujeres en las actividades económicas, políticas y sociales.

La rectora de la Universidad Autónoma dé Querétaro, Teresa García Gasca, destacó que la matrícula femenina universitaria abarca el 56 por ciento del total, señalando que este sector es vulnerable en materia de violencia de género por ser mujeres jóvenes y emprendedoras.

García Gasca resaltó que no se trata de una lucha contra los hombres, sino de generar conciencia en la importancia de reflexionar y entender la violencia de género como un problema de carácter urgente.

“No creo que en ningún momento las mujeres, feministas, estén buscando una división de hombres contra mujeres, sino que están buscando la solución y necesitamos que los hombres propongan la solución desde su trinchera. El problema explotó, la válvula de presión no pudo más”, lamentó.

Por su parte, la presidenta de la mesa directiva del congreso local, Verónica Hernández Flores, confirmó que su equipo de trabajo no trabajará el 9 de marzo, hombres y mujeres, y que estará en decisión de las legisladoras queretanas sumarse o no a dicha propuesta.

“Todas las mujeres que se quieran sumar y trabajan en el congreso, tienen todo mi respaldo, las estaremos apoyando y no se les descontará nada de su sueldo. El tema de la violencia a nivel nacional no es un tema menor”, admitió.

La presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Lorena Jiménez Salcedo, aseguró que las mujeres están “encabronadas”, por los índices de feminicidio y casos de violencia, aunque admitió que no puede obligar a empresarios y a las propias mujeres a trabajar o no en la fecha citada.

Sin embargo, puntualizó que ella en lo personal participará con brindar la oportunidad a las colaboradoras para no asistir a los espacios de trabajo, pero pidió que no sea un tema de moda, sino una oportunidad de reflexión de todos los involucrados.

“Yo les voy a dar la opción, por supuesto que me sumo, porque no debería de decir la palabra pero estamos ‘encabronadas’, es un tema muy fuerte. Está la postura, no habrá represalias. No puedo obligar a los socios, pero sí sensibilizar, porque no debe quedarse en un día, nos tenemos que meter a profundidad”, dijo.

Por su parte, la secretaria de Administración del Municipio de Querétaro, Ana María Osornio, confirmó que el gobierno se sumará al movimiento, y estimó que al menos existe un 38.6 por ciento de empleadas, más de dos mil 203 mujeres, que podrán no acudir a trabajar el próximo lunes.