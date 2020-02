Sergio Mayer llora por violencia contra las mujeres y recibe fuerte cuestionamiento

Sergio Mayer no pudo contener las lágrimas durante una conferencia de prensa en el Palacio de San Lázaro donde externó su solidaridad con las niñas y mujeres, tras los recientes casos de feminicidio en México.

Sin embargo, no imaginó que luego de externar su postura contra la violencia de género, algunos representantes de los medios de comunicación revivieran el momento en que, de acuerdo a un audio difundido el año pasado, lanzó agresiones e insultos a uno de los integrantes de su equipo de campaña.

“Quiero que me ayude a entender un asunto, diputado, sus lágrimas aquí en público por un tema que lo amerita, pero también el año pasado circuló un audio en el que regaña a sus colaboradores. Y hay un momento en ese audio en que pide a sus colaboradores que no le pongan niñitas pendejas junto a usted. ¿Eso no es también violencia de género?, le preguntó.

A lo que el ex Garibaldi, inmediatamente replicó: “¿Qué es la parte que no entiendes? No las vas a entender, porque no tienes empatía y tampoco vas a entender porque no estás en mis zapatos. Cuando estás en campaña, estás en una situación de crisis y hay temas de crisis, y eran mis colaboradores y tienen una responsabilidad y sí soy muy exigente en mi trabajo, efectivamente, pero no tiene que ver con lo que está mencionando”.

Cabe recordar que, en días recientes, el político fue duramente criticado por la labor que hizo como padre con Sergio Mayer Mori, luego de que su hijo haya sido señalado por su ex nuera, Natália Subtil, de no dar ni un peso para la manutención de la hija que tienen en común.