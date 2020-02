Niega gobernador solicitar seguridad después de concluir su administración

Querétaro, 19 Febrero 2020.- El gobernador del Querétaro, Francisco Domínguez Servién, afirmó que no solicitará seguridad después que concluya su administración estatal.

Esto luego de cuestionarlo sobre si al terminar su mandato solicitaría seguridad personal, tras la aprobación en el Congreso del Estado a las reformas a la ley de seguridad y que permitirán que funcionarios en riesgo puedan solicitar protección especial.

“¿Aún concluido su mandato va a tener seguridad? No, no, no, concluido mi mandato al punto cero cero un segundo”, respondió.