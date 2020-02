José Joel, hijo mayor de José José, no dudó en despotricar en contra de Alejandra Ávalos y Laura Zapata, luego de que ambas participaran en el show de la ciudad de México que brindó Manuel José, quien asegura ser hijo no reconocido del “Príncipe de la Canción”.

Por si esto fuera poco, además de su participación en el evento, Alejandra también ha dado mucho de qué hablar tras asegurar que Manuel José si es hijo de José José, aunque este no lo haya reconocido en vida.

A lo que José Joel contestó: “es un golpe bajo por parte de la señora Ávalos, yo no tengo ningún problema en cuanto a ella, incluso cuando muere mi papá hay tengo unos mensajitos de parte de ella diciéndome ‘aquí estamos, todo el apoyo’, y ahorita ya está en contra de la verdad, es un golpe bajo el que salga ahorita a defender a este niño que otra vez, ya sabemos, no trae absolutamente nada”.

Acto seguido, el también cantante arremetió contra Ávalos y Zapata asegurando: “todo mundo tiene que comer, desgraciadamente, yo también quedé muy sorprendido, asqueado, te repito, esa es la palabra, porque si bien una es una gran cantante y la otra una gran actriz, para qué se prestan a esto, qué hay detrás de esto, cuánto dinerito les están dando para que salgan a decir todo lo que salen a decir, porque es lo único que nos están demostrando, es lo único que nos están dejando ver, que se montan a este tren de la mentira, pues porque a lo mejor les dieron para la renta, o qué se yo, si eso les da de comer ahorita para la quincena, estar ahí haciéndole coros al niño este pues allá ellas, ni me quita ni me pone”.

Al respecto de Laura y su actitud de apoyar al colombiano, Joel dijo: “Laura está peleada con todo el mundo, Laura sale a decir todo de todo el mundo, o sea ya es algo que ni me va ni me viene tampoco, no acabo de entender qué es lo que le falta o qué es lo que pasa”.

Finalmente, José Joel subrayó: “es muy incómodo el estar pensando que estas gentes más que ser amistades nuestras, tenían una amistad con mi papá, una vez más están quedando mal con el legado de mi papá, están deshonrando la memoria de mi padre, prestándose a estas tonterías. No acabo de entender qué quieren, para qué meterse, para qué estar ahí de argüenderas, para qué estar siendo participes de la mentira”.

Video: