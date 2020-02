Dificultades que tienen las personas discapacitadas en el ámbito laboral en México

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), una persona con discapacidad es aquella que tiene alguna limitación física o mental.

En México, las personas con invalidez tienen dificultades para ejercer con plenitud sus derechos, debido a obstáculos sociales y culturales en virtud de sus condiciones.

Según el Inegi, en la república mexicana 5.7 millones padecen alguna discapacidad, cifra que equivale a 5.1 por ciento de la población total..

Con el fin de ampliar la información, NotiPress consultó a Paula Méndez Azuela, asesora en derechos humanos de la ponencia del ministro Laynez Potisek sobre las dificultades de la gente con discapacidad, a lo cual dijo “en general, no hay instalaciones adecuadas para las personas que tienen problemas de movilidad, como no hay rampas y todavía en México muchos edificios no cuentan con elevador”.

La especialista aseveró, las empresas deben empezar a pensar en esquemas de trabajo que permitan a esa gente incorporarse a la fuerza de trabajo ya que puede haber alguna labor en la que se pueda desempeñar en sus casas.

Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en materia de educación sólo el 46.5% de la población con discapacidad de 3 a 29 años asiste a la escuela, teniendo una mayor presencia en el nivel primario. Mientras que en el ámbito laboral, la tasa de participación económica de la población mayor de 15 años en esta condición es del 39.1 por ciento.

La especialista comentó, operadores de justicia tienen más interés en el tema de personas con discapacidad. En este sentido, se dan cursos de capacitación a nivel gobierno como a nivel empresas para que incluyan en el ámbito laboral a individuos con alguna discapacidad.

También, la CNDH supervisa los derechos de las personas con discapacidad en el país; realiza informes sobre la realidad que enfrenta ese sector de la población.

Por otro lado, los objetivos de la CNDH es coadyuvar a que las autoridades respeten y difundan los derechos de los individuos con alguna discapacidad para establecer vías eficaces, garantizar su cumplimiento y pongan en marcha políticas públicas incluyentes.

Por ello, la Organización de asistencia y servicios en Ciudad de México (INDEPI) tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de la gente discapacitada a través del libre ejercicio de sus derechos en un ambiente de igualdad de oportunidades.