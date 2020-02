Guardia Nacional fortalecerá la seguridad en San Juan del Río: MV

San Juan del Río, 17 Febrero 2020.- El presidente municipal, Memo Vega, aseguró que la llegada de la Guardia Nacional a San Juan del Río, fortalecerá la seguridad en el municipio.

Y es que dijo, la propia sociedad cada vez demanda que haya más presencia de diferentes cuerpos de seguridad, al referir que de esta manera se pueden unir fuerzas para combatir la inseguridad.

“Yo me sentiría mucho más tranquilo con mayor presencia de la Guardia Nacional porque podemos sumar fuerzas para entrar a diversos delitos, a diversas acciones que muchas veces la policía municipal por no tener la competencia federal no puede intervenir”, aseguró.