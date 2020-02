México, 17 Feb (Notimex).- No todo en la vida de un artista es miel sobre hojuelas, y en la de Lucero, menos. La cantante mexicana suma una cadena de éxitos, quizá algunos tropiezos y otros tantos errores, pero si de algo está convencida, es que de volver a nacer, viviría igual sus 40 años de trayectoria.

“Soy una persona muy positiva, y cuando hago un balance de lo que hago, el equilibrio se inclina hacia el lado positivo. Hay momentos que no son tan buenos como otros, pero de ellos también se aprende mucho”, platicó la “Novia de América” en entrevista con Notimex.

Errores, algunos, pero no han sido a propósito, tal vez circunstanciales o que no estuvo en sus manos corregir como su participación en la telenovela “Mi destino eres tú” (2000), que protagonizó al lado de Jaime Camil y Jorge Salinas.

“No fue de las más vistas, pero tampoco fue un fracaso. Creo que los errores a veces son decisiones que, probablemente, no funcionan del todo, pero no he tenido tropiezos que me hayan hecho sentir realmente mal, triste o decepcionada”.

Todo lo ya realizado, dice, le ha dado la oportunidad de crecer y salir adelante, de seguir buscando lo mejor y las mejores oportunidades. “Agradezco todo lo que me ha pasado, y sí volviera a nacer, lo viviría todo exactamente igual”.

“Nunca fui obligada ni explotada al trabajar”

Lucero nació el 29 de agosto de 1969. Inició su carrera a los 10 años en el programa televisivo “Alegrías de mediodía” (1980). Asegura que vivió una infancia feliz porque su familia nunca la hizo sentir como un producto de venta, pues si un día se enfermó de gastritis, tuvo hambre, frío o quiso jugar a las Barbies, no hubo quien le dijera: “Te aguantas, porque tienes que trabajar”.

“He disfrutado todas mis etapas y me siento orgullosa por no haber vivido de prisa. Sí empecé a tener responsabilidades desde muy chica, pero nunca fui obligada ni explotada, tampoco fui una niña que fuera artista a la fuerza, pues todo lo quería hacer yo”.

Participar en programas de televisión como “Alegrías de mediodía”, “América esta es tu canción”, “Chiquilladas”; en la telenovela “Chispita” y en las películas “Coqueta” o “Fiebre de amor” al lado de Pedro Fernández y Luis Miguel, respectivamente, le divertían en demasía.

“Disfrutaba tanto la vida profesional como la personal, porque seguía yendo a la escuela, pues era una de las condiciones para poder ser artista”, recuerda. Además, como cualquier niña de su edad, le gustaban los juguetes de miniatura, adoraba los peluches y tenía las muñecas “Lagrimita” y “Comiditas” que le sorprendían mucho.

“Todo lo que he hecho, ha valido la pena”

A cuatro décadas de trayectoria en televisión, cine, teatro, música y también como empresaria, Lucero asegura que cualquier sacrificio por mantener su carrera, si es que así se le debe llamar, ha valido la pena porque hoy goza de salud, tiene a su familia cerca, se casó feliz con el cantante Manuel Mijares, tiene dos hijos (José Manuel y Lucerito), maravillosos y es una mujer plena y realizada.

“Han sido años maravillosos de lograr muchísimas metas, no diría que todas porque me quedan muchos sueños e ilusiones por vivir, porque precisamente eso es lo que deseo: seguir soñando e ilusionándome. Se han superado todas mis expectativas, estoy agradecida y me siento bendecida por todo”.

“Lazos de amor”, cantarle al Papa Juan Pablo II y en la Plaza de Toros, entre sus máximos éxitos

Son infinidad de experiencias positivas las que guarda en su memoria y en su corazón, pero si tuviera que elegir las más sobresalientes serían aquellas telenovelas con las que rompió “rating” de audiencia en Estados Unidos, como el caso de “Soy tu dueña” y el final de “Lazos de amor”.

“De cuando en 1999 canté en la Plaza de Toros México con un lleno total y no nos llovió. También haber podido cantarle al Papa Juan Pablo II, quien fue uno de los grandes iluminados y después en el recibimiento del Papa Francisco, aquí en México.

“Son muchos los logros que valoro, como el haber vendido, hasta el día de hoy, unos 30 millones de discos y seguir en el gusto del público, estoy hablando de cosas maravillosas”, resaltó.

La palabra fácil no entra en el vocabulario de la intérprete de éxitos como “Sólo me faltabas tú” y “Electricidad”, ya que, considera, las cosas se logran con base en la disciplina y la constancia.

“La vida es un reto y no diría que ha sido fácil. Nadie me ha regalado realmente nada, salvo el público con su cariño. Sin embargo, el camino no ha sido sencillo, siempre me he esforzado y he tratado de dar mi mil por ciento para que los resultados fuesen lo mejor posible”.

Lanzará un podcast y su canal en YouTube

En la era de las bioseries, la protagonista de melodramas como “Los parientes pobres” y “Soy tu dueña”, descarta realizar alguna inspirada en su vida personal y profesional, pero sólo por ahora. Quizá en un futuro cuando tenga más historias que contar podría interesarse en ello.

Escribir un libro sería otra opción, pero también más adelante. Por lo pronto, tiene planeado lanzar podcast y vídeos en YouTube para contar anécdotas, así como episodios de su carrera y su vida artística.

Además de cantante, “Lucerito”, como aún le llaman muchos, ha sido actriz, conductora, coach y empresaria. Podría dirigir o producir, pero no es su propósito, sólo se quedaría con estos caminos en lo que resta de su devenir profesional.

La siguen más de 10 millones de personas a nivel internacional

A través de redes sociales como Twitter e Instagram, la actual pareja del empresario Michel Kuri es seguida por más de 10 millones de personas, lo cual, acepta, es una “enorme responsabilidad, pues deben ser congruentes sus palabras con los hechos.

“Lo importante es ser transparente, ser real. Hay artistas que tienen una línea o una imagen tal vez más amplia. Mi estilo ha sido una línea tal vez un poco más delgada, pero así lo he construido. La responsabilidad consiste en estar cerca del público y hacer las cosas desde el corazón, que no sea fingido para que no se destruya el ídolo”.

Ofrecerá un concierto en Brasil durante este 2020

En los últimos tres años, luego de grabar la telenovela “Carinha de Anjo”, Lucero ha logrado un éxito apabullante en Brasil, similar al que conquistó el elenco del legendario programa “El Chavo” y los integrantes del grupo RBD.

“Ha sido una bendición, un regalo y una sorpresa muy grande en mi vida. El éxito se lo atribuyo a un par de cosas: a que la novela ‘Chispita’ se ha repetido muchas veces en Brasil y al público le llegó al corazón en diferentes momentos.

“Otra razón es que aprendí el idioma portugués y así pude acercarme a un público, a una cultura e idiosincrasia diferente, aunque mexicanos y brasileños nos pareceremos mucho”.

Fue en octubre del año pasado cuando Lucero ofreció un concierto en el país sudamericano y prevé regresar este año para celebrar sus cuatro décadas de trayectoria artística con todos sus fans. “Es un público maravilloso, encantador y amorosísimo, ya estamos arreglando las fechas”.

Sí grabará a dueto con su hija Lucerito

A sus 50 años de edad, la artista no se detiene en planes, y uno de ellos sería grabar a dueto con su hija Lucerito, de quien destaca canta precioso.

“En algún momento me preguntaban si me habían dado celos que cantó con su papá, pero no, en realidad fue un regalazo oírlos y verlos juntos. A ella no le interesa una carrera profesional en esto, no sabemos lo que le depare el destino, pero me encantaría grabar algo con ella. Seguramente se dará pronto, ya lo quiero organizar”.

En tanto, Lucero afina detalles para ofrecer un concierto por sus 40 años de carrera el próximo 6 de junio en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México y día en el que prevé contar con varios invitados especiales.

“Me encantará que estuvieran aquellos con los que hice mi más reciente disco ‘Sólo me faltabas tú’, ojalá podamos coincidir. Habrá muchas sorpresas, cantaré varios temas que hace mucho no escucha el público, será un show nuevo y tengo mucha ilusión”, concluyó.