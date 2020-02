Alejandra Ávalos asegura que Manuel José sí es hijo de José José

Alejandra Ávalos no tuvo reparo en asegurar que Manuel José, hijo no reconocido de José José, tiene mejor voz que José Joel, primogénito del “Príncipe de la Canción”.

Luego de compartir el escenario junto al colombiano, la cantante mexicana dejó entrever que Manuel José si es hijo del fallecido José José.

“Yo tengo mi propia teoría, yo estoy enterada de cosas que ustedes no… estoy enterada porque gente muy allegada a mi y gente muy allegada a José lo confirman, entonces yo creo que naturalmente la verdad va a salir a la luz en algún momento”.

Posteriormente, Ávalos alabó la calidad vocal de Manuel José, y ante la pregunta sobre si él tiene mejor voz que José Joel, la artista confesó:

“En mi opinión sí, y lo digo francamente, para mí, creo que tiene muchísimo más trabajada su voz, es una persona que ha demostrado en muchísimos eventos y en videos y en todo que en realidad si tiene los alcances, no sé su por genética o por qué los tiene”.

Finalmente, Alejandra se defendió de las criticas de la cantante Dulce, quien le aconsejó no meterse en los problemas familiares de los hijos de José José. “Ella no es nadie para decirme a mí, qué digo o qué no digo”, sentenció.