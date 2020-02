Revisarán requisitos en contratación de “Médico en tu calle”

Querétaro, 15 Febrero 2020.- La directora del DIF del Municipio de Querétaro, María del Carmen Ortuño Gurza, admitió que revisarán modificar los requisitos para contratos de licitación de Médico en tu calle, para evitar que las unidades de ese programa circulen con placas foráneas.

“Seguramente estaremos planteando algún ajuste de este tipo, pero sí quisiera como poner el énfasis en el detalle que no está marcado en nuestro anexo técnico, es el proveedor que cumplió con todos los requisitos. Lo estaremos considerando, ciertamente, pero no es un tema que realmente nos ocupe”, argumentó.

La funcionaria señaló que la aprobación de estos vehículos se debió a los cumplimientos que la empresa CIFO, ganadora del concurso de licitación, logró ante los requisitos que estipulaba el proceso.

En este sentido, confirmó que no hay un apartado en la licitación que exija que los vehículos cuenten con placas locales.

“Ese no es un tema que nos inquiete mucho, porque no está en los requerimientos del anexo técnico. En ninguna parte estableció que fueran placas del estado de Querétaro, el proveedor pasó todo el proceso para que se le asignara el contrato. No está planteado como una regla”, afirmó.