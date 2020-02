Se ampara UBER nuevamente contra Ley de Movilidad en Querétaro

Querétaro, 14 Febrero 2020.- El gobernador, Francisco Domínguez Servién, reveló que la aplicación móvil UBER promovió por segunda ocasión un amparo en contra de la Ley de Movilidad del Estado de Querétaro.

“Se volvieron a amparar, se volvió amparar Uber, nosotros vamos a seguir insistiendo que como cualquier plataforma nos den los datos del chófer, las placas del vehículo que es lo que necesitamos nosotros para dar seguridad a los usuarios”, añadió.

En ese sentido, confirmó que la plataforma se amparó nuevamente hace dos días y que tampoco ha compartido al Instituto Queretano del Transporte (IQT) la información solicitada.

“Yo voy a volver a insistir. No es un tema que no lo den o no nos lo den, es seguridad de los usuarios y eso lo podría entender cualquiera y como cualquiera tiene que pagar impuestos”, añadió.