Muere Joseph Shabalala, figura internacional de la música sudafricana

El músico sudafricano Joseph Shabalala ha muerto. Fue el fundador de Ladysmith Black Mambazo.

Joseph Shabalala, músico sudafricano y fundador de Ladysmith Black Mambazo, ha muerto, según reportó el diario The South African. Shabalala, de 79 años, es la figura más reconocida internacionalmente de la música de ese país y un símbolo cultural del continente africano.

El estilo de Shabalala es conocido mundialmente como el sonido típico del siglo XX sudafricano. Ladysmith Black Bambazo, su grupo vocal, es el representante más célebre del isicathamiya, una música a capella en zulú que se canta en grupo y en armonía, con coreografías que acompañan las vocalizaciones. También es el mayor exponente del mbube, un canto mucho más fuerte y agresivo.

Shabalala nació en 1941 en el pueblo de Ladysmith en la región KwaZulu de Sudáfrica. Se crió en una granja y quedó huérfano desde muy pequeño y tuvo que hacerse cargo de la familia. En los años 50 se mudó a la ciudad de Durban, donde aprendió música y comenzó a cantar con un coro local, además de comenzar a tocar la guitarra. Su voz de soprano y su sensibilidad artística fueron demasiado para el grupo, por lo que se independizó pronto.

Para 1960, Shabalala ya era un experto en el isicathamiya, habiendo sido discípulo del músico Galiyane Hlatshwayo, del grupo The Highlanders. Con todo este bagaje, fundó Ladysmith Black Mambazo en esta época. Su música era tan imponente, que Shabalala bautizó al grupo con un nombre acorde: “mambazo” significa hacha.

La fama del grupo continuó en las dos décadas posteriores, vendiendo discos por millares y ganando cualquier cantidad de concursos musicales. Pero a mediados de los años 80, sucedería algo que haría que los nombres y las voces de Joseph Shabalala y Ladysmith Black Mambazo fuesen conocidas internacionalmente.

Siempre inquieto, el músico norteamericano Paul Simon (del dueto Simon & Garfunkel) descubrió algunos músicos sudafricanos con quienes quería trabajar. Así, viajó a Sudáfrica en pleno boicot occidental por el Apartheid y, enfrentado a las críticas y al riesgo, grabó un álbum en ese país. Con melodías pop, pero con un sonido totalmente sudafricano, el resultado fue “Graceland” (1986), el álbum más célebre de Simon, Grammy a disco del año y con más de 16 millones de copias vendidas.

Dos de los temas más celebrados del disco incluyen a Ladysmith Black Mambazo: “Diamonds on the Soles of Her Shoes“, un éxito mundial, y “Homeless”, cantada a capella y co-escrita por Shabalala, basada en un cántico zulú tradicional para bodas. Gracias a ello, el grupo y Joseph Shabalala se convirtieron en estrellas internacionales, hicieron giras mundiales y se convirtieron en los portavoces de Sudáfrica en una época convulsa de su política y sociedad.

Tras su éxito, había continuado grabando e incluso sentó las bases de la Fundación Ladysmith Black Mambazo, para enseñar música a niños de pocos recursos en Sudáfrica y ayudar a su desarrollo. A últimas fechas, la salud de Shabalala se había deteriorado. Las reacciones a su muerte no se han hecho esperar y se le ha homenajeado alrededor del mundo. Una de las voces africanas más importantes se apagó, pero ha dejado un importantísimo legado musical y social en una región que demandaba héroes.