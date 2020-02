Diputado de MORENA en Querétaro acusa a oposición de desinformación

Querétaro, 10 Febrero 2020.- El diputado local por el Partido MORENA, Mauricio Alberto Ruiz Olaes, acusa a la oposición de intentar desinformar a la ciudadanía a través de mentiras.

La aseveración del legislador, se deriva después de haberse difundido la presunta renuncia de Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República.

Ruiz Olaes aseguró que en constantes ocasiones se ha descalificado al gobierno federal a través de este tipo de expresiones.

Asimismo, señaló que se está trabajando en materia de transparencia y el combate a la corrupción, y apuntó que como prueba, se entregó este lunes un cheque de dos mil millones de pesos al Instituto Para Devolverle al Pueblo lo Robado.

“Es una forma de descalificar lo que están haciendo, por cualquier lado quieren perjudicar al gobierno federal desinformando. El fiscal rectifica su postura el día de hoy en la mañanera, y la muestra está en este cheque de dos mil millones de pesos”, argumentó.

Sin embargo, tras darse a conocer la semana pasada que el Fiscal General de la República sugería eliminar el concepto de Feminicidio para calificarlo como Homicidio agravado, Ruiz Olaes se mostró en contra de esta posibilidad.

“Sería cosa de analizarla. Por supuesto que creo que no es lo correcto. Él no se ha manifestado como tal, mas que este gobierno tenemos que empujar muchas leyes y reforzar como este tema, no podemos desamparar y ver esta situación como algo a la ligera. Fue un tema de que lo que mencionó se tergiversó”, manifestó.

Resaltó que a Estados como Querétaro, con el crecimiento constante en el número de mujeres víctimas de violencia de género, podría ‘quedar desamparada esta área jurídica’.

“Sí, en el estado creo que urge el tema de la alerta de género, están las condiciones, desde que existe un feminicidio. Siguen creciendo las tasas de feminicidios”, concluyó.