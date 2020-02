Como tener autocontrol

Hablamos brevemente sobre autocontrol y sus posibles explicaciones en otro artículo, si no lo has visto, puedes checarlo aquí (¿Por qué hacemos lo que no queremos hacer… …y no hacemos lo que queremos hacer?)

Hoy hablaremos sobre cómo desarrollarlo.

Paso 1 para desarrollar autocontrol: especificar el problema y establecer objetivos.

Básicamente, que es lo que te gustaría cambiar y cómo saber que has tenido éxito.

Definir el cambio importa por que ayuda a dirigir las acciones.

Por ejemplo: ¿Cómo vas a ser más productivo? ¿Levantándose más temprano?

¿Eliminando distracciones? ¿definiendo las metas del día? ¿Cómo te darás cuenta que realmente estás cumpliendo el objetivo?

Paso 2 para desarrollar autocontrol: Comprometerse a cambiar.

Es estar dispuesto a hacer lo que es necesario para lograr el objetivo y ponerlo por escrito.

¿Qué tipo de esfuerzo se requerirá?

¿Cómo me beneficiará lograr el objetivo?

Si no resulta relevante a largo plazo, la motivación inicial puede ser alta pero insuficiente para mantenerte enfocado en realizar cambios.

Paso 3 para desarrollar autocontrol: Registrar los datos y establecer las causas del problema.

Es decir dónde, cuándo y cómo suele ocurrir, de manera individual o asistida el problema. Para poder modificar algo primero hay que identificar el contexto en el qué ocurre.

¿No controlas tu enojo? Hay que definir qué es lo que lo inicia, que hace que dure cierta cantidad de tiempo, si hay veces en las que esos mismos “detonantes de ira” no hacen que la persona se enoje, y si no , que sucedió, si hay personas que estando presentes lo facilitan, que hacen otras personas cuando se enoja, qué pasa después del enojo, etc.

Como notas, hay muchas factores a considerar que pueden influir en el control de algo, y por lo tanto, saberlo ayudará a establecer que hay que regular para que exista mayor “autocontrol”.

Paso 4: Diseñar y aplicar un programa de tratamiento.

Una vez que sabemos cuáles son los factores que están afectando, se diseña un plan para modificarlos y poco a poco controlarlos.

Si has llegado a este punto, notarás que desarrollar autocontrol no es simplemente distinguir tu fortaleza, sino manipular las condiciones para que la habilidad de autocontrol se vaya poco a poco desarrollando.

Paso 5: Prevenir las recaídas.

“EI que se equivoca y no hace nada para remediarIo, está cometiendo dos errores”

Somos humanos, nos equivocamos, nos parece que dejar de hacer como se venía haciendo una vez, no va a pasar nada. Nos relajamos. Pero tomar en cuenta y programar acciones en caso de que se vuelva al problema.

Es mejor asumir que habrá recaídas y tener acciones a realizar, que no tomarlo en cuenta y sentirse terrible por recaer y manejar mal la recaída.

Todo esto se realiza con la ayuda de un psicólogo, que te ayuda identificar las causas y mantenimiento del problema, y te dota de recursos o potencia los que ya tienes.No para todos se realiza lo mismo para obtener habilidades de autocontrol, ni es necesario en todos los casos, aunque lo parezca.