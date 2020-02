Series y documentales sobre tecnología para ver en Netflix

Series y documentales sobre lo más reciente en tecnología que pueden verse para entender un poco más el mundo y hacia donde se dirige

En el vasto catálogo de peliculas, series y documentales que ofrece Netflix existen algunas que están enfocadas en la divulgación de los más novedosos avances científicos en el mundo, desde ingeniería genética hasta la implicación social de ciertas aplicaciones, estas series muestran un buen acercamiento y un agradable rato de entretenimiento.

Si buscas un documental galardonado de 2014 con todas las respuestas a las preguntas sobre impresión 3D, entonces Print the Legend resulta ideal. Ahora, luego de casi 6 años desde que salió, un documental puede resultar un buen ejercicio para comparar las perspectivas de la industria de impresión 3D contra los avances y productos que se han realizado de esta tecnología.

Dark Net es una serie con episodios de 30 minutos con diversas situaciones y experimentos tecnológicos vistos desde una perspectiva social. La serie busca mostrar aplicaciones especificas de ciertos avances que motiven la discusión sobre qué sí y qué no debería realizarse. Dark Net cuenta con 16 episodios en dos temporadas, pero sólo la segunda está disponible.

Otra serie más reciente es Unnatural Selection de 2019, con 4 capítulos de una hora de duración y está acotada únicamente al tema de ingeniería genética. La miniserie demuestra los últimos avances, posibles mejoras y riesgos de modificar la genética humana o de otras especies vivas. El dilema ético de los organismos modificados genéticamente (OMG) está en boga en el mundo científico desde hace unos años, mientras los activistas buscan su prohibición por parte de los gobiernos, la serie resulta ser un buen primer acercamiento a esta tecnología y sus problemas.

Catching the Sun y Apex: The Story of the Hypercar son películas documentales con un acercamiento a dos tecnologías en constante modificación y desarrollo. Por un lado, la tecnología solar resulta ser la más productiva económicamente hablando de las energías verdes, y, por el otro, la industria automotriz con sus avances y grandes cambios, aunque podría faltar lo más reciente en electromovilidad y conducción autónoma.

Aunque no está enfocado únicamente en tecnología, In A Nutshell resulta una serie entretenida para enterarse de lo más reciente en música, cambio climático, deporte, desigualdad de género, avances médicos y tecnológicos, todo en pequeñas capsulas de menos de 20 minutos.