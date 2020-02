Partido cardíaco y un show de medio tiempo encabezado por dos estrellas latinas hicieron vibrar la edición 54 del Super Bowl

Después de 50 años, los Chiefs de Kansas City no solo se coronaron como los campeones de la liga americana, sino que levantaron el trofeo Vince Lombardi en el Super Bowl LIV derrotando a los 49´s de San Francisco con un marcador de 31-20.

El duelo tuvo lugar en el moderno Hard Rock Stadium en Miami, donde mas de 65 mil espectadores pudieron ser testigos de cómo el equipo comandado por Patrick Mahomes le dio un giro espectacular remontando el marcador a su favor.

Según datos de la NFL, solo en Miami se estimó una derrama económica por 450 millones de dólares, de los cuales el 80% de este monto fue por el turismo generado por este magno evento. Una de las ganancias más grandes de la empresa radica en la venta de los derechos de todos los partidos de la temporada, incluyendo el Super Bowl generando 5 mil millones de dolares al año.

No obstante, el protagonista de esa noche no solo fue el partido entre los Chiefs y 49´s; miles de asistentes y televidentes esperaron con ansia el espectáculo de medio tiempo encabezado por Shakira y Jennifer Lopez.

Este fue visto como un medio tiempo “histórico y dinámico, que enalteció a toda la comunidad latina”, hizo vibrar a los asistentes, quienes disfrutaron éxitos como Waka waka, On the floor, Get Right, Hips Don´t Lie, etc. El show tuvo un costo aproximado de mas de 10 mdd.

Curiosamente, el dato más destacado acerca de la participación de Shakira y Jennifer Lopez, es que estas no cobraron su participación en dicho evento, informacion confirmada por Joanna Hunter, portavoz de la NFL.

La razón es debido a que la ganancia de las artistas se ve reflejada en el numero de sus ventas, espectáculos y canciones- De acuerdo con Nielsen Music/MRC Data, el incremento de las descargas de las canciones de las artistas se elevo en un 893% en Estados Unidos, no solo de las canciones presentadas durante el show, sino de la discográfica en general.

Completando 26 de 42 pases, 286 yardas y dos touchdown, Mahomes se convierte en el mariscal de campo más joven en conseguir el SB y el MVP del partido. FOTO: TWITTER @NFL.

En México, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México reportó una derrama económica de 740 millones de pesos, viéndose reflejados en el aumento de compra de vinos y licores, ademas de comida rápida. De igual manera, la inversión para las familias ante dicho evento es de aproximadamente 600 pesos aumentando a 1000 pesos, si es que se trata de una reunión.

Asimismo, el consumo de aguacate en territorio estadounidense aumento en un 16.6%, generando que el estado de Michoacán exportara 140,000 toneladas del apodado “oro verde”, lo cual significó una ganancia de 5,000 millones de pesos. Por otro lado, la National Chicken Council (NCC) estimó un consumo de 1,400 millones de alitas, siendo este snack el que domina los menús a la hora del Super Bowl.

Sin lugar a dudas, encuentros como el Super Bowl son capaces de paralizar y hacer que el mundo preste atención a la adrenalina del emparrillado ya sea por el partido, el show de medio tiempo o ambas; no se puede negar la cantidad de industrias involucradas en un solo espectáculo, que en conjunto logran romper récords tanto deportivos como económicos y son el lugar donde los nombres de atletas y estrellas son inmortalizados.