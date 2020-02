Alfredo Adame asegura que ‘Cachirulo’ intentó abusar sexualmente de él

El conductor Alfredo Adame por fin se atrevió a revelar el nombre del reconocido artista que intentó abusar sexualmente de él durante su niñez.

A pesar de que hace varias semanas el también actor había guardado silencio sobre la identidad de su agresor, ahora cambió de postura y confesó cómo fue que Enrique Alonso ‘Cachirulo’ intentó abusar de él.

“Los sábados mi papá me dejaba solo y él se iba a tomar un café con sus amigos. Siempre estaba Enrique Alonso, mejor conocido como ‘Cachirulo’”, inició su relato Adame.

“Un día se me acercó, me quedé solo viendo revistas de aviones y radio control, se me empezó a acercar y me agarró el miembro viril, me ofreció ir a su departamento, me salí espantadísimo”, agregó.

Asegurando que además del escritor, director y productor reconocido por el programa de televisión infantil llamado ‘Teatro Fantástico’, también existieron otras personas que intentaron abusar de él, es como Alfredo ha dado a conocer uno de los nombres de sus agresores.

Video: