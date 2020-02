Especialistas de 12 países revisan en Querétaro Normas ISO Internacionales

Querétaro, 5 Febrero 2029.- En las instalaciones de CIDESI Querétaro, desde el 27 de enero y hasta el 7 de febrero del presente año, se está llevando a cabo la Reunión Internacional del Comité de Normalización: ISO/TC 213. Dimensional and Geometrical Product Specifications and Verification, con la participación de especialistas de más de 12 países.

El comité técnico 213 de ISO, es el responsable de generar las normas internacionales relacionadas con las tolerancias, especificaciones y verificaciones geométricas de componentes mecánicos, incluyendo el desarrollo de normas técnicas para tolerancias geométricas y de dimensiones, y especificaciones para máquinas de medición por coordenadas, en los cuales se basa la industria de todo el mundo.

Estas normas se utilizan en el diseño y fabricación de aviones, automóviles, productos de consumo, dispositivos médicos, sistemas de energía, instrumentos científicos y en casi todas las áreas de la actividad industrial.

En síntesis el Comité Técnico 213 de ISO (ISO/TC 213) es el comité internacional responsable de crear, actualizar y mantener las normas ISO GPS (Especificaciones Geométricas del Producto) para especificaciones y verificación de productos geométricos.

El comité fue creado en 1996 bajo el liderazgo de la normalización danesa que dirigió el área durante 21 años. El Reino Unido, BSI, se hizo cargo de la secretaría del comité en 2017.

En esta reunión internacional en Querétaro nos acompañan especialistas de:

ISO (International Organization for Standardization – Organización internacional de normalización- varios representantes)

DIN Alemania (Deutsches Institut für Normung – Instituto alemán de normas técnicas)

DS Dinamarca (Danish Standars – normas danesas)

JISC Japón (Japanese Industrial Standards Committee – Comité japonés de normas industriales)

BSI Reino Unido (British Standards – normas británicas)

AFNOR Francia (Association Française de Normalisation Asociación francesa de normalización)

SIS SWEDEN (Swedish Institute for Standards – Instituto sueco de normas)

ANSI Estados Unidos (American National Standards Institute – Instituto americano de normas nacionales)

UNI Italia (Nazionale Ittaliano di Unificazione – Unificación nacional italiana)

KOWSMD Kuwait; (Standards and Industrial Services Affairs – Normas y asuntos de servicios industriales de Kuwait)

ESA Etiopía (The Ethiopian Standards Agency – Agencia de normas de Etiopía)

PKN Polonia (Polish Committee for Standardization – Comité polaco de normalización)

SNV Switzerland (Swiss Association for Standardization – Asociación suiza de normalización)

DGN-IMNC México (Dirección General de Normas – Instituto Mexicano de Normalización y Certificación de México).

También participan especialistas, en calidad de observadores, de las siguientes Instituciones y empresas ubicadas en México: CENAM, UNAM, TECNOVAMET, MITUTOYO, KARL ZEISS, CIATEQ, METROKAL, TOSEI y CIDESI.

Como parte de las actividades alternas a la reunión, se programaron cuatro conferencias impartidas por: el Dr. Toshiyuki Takatsuji del NMIJ-AIST, con la conferencia “New Developments about X-ray CT for Metrology”; el Dr. Craig M. Shakarji, del NIST, USA, con la ponencia “ISO Coordinate Measuring System Specification Standards – a look behind the scenes at their development”; el Prof. Edward Morse de la UNC Charlotte, USA con el tema “Large Scale Metrology” y el Dr. Alessandro Balsamo del INRIM de Italia, con la Conferencia”The ISO 14253 series: when measurement becomes useful. Overview of the main concepts behind”.