División de Morena, frena ILE en Hidalgo, afirma legisladora

Ciudad de México. Durante la última sesión del Congreso de Hidalgo se solicitó discutir la reforma para despenalizar el aborto, la votación quedó empatada por lo que la iniciativa no pasó al pleno. Posteriormente, la diputada de Morena que votó en contra, Roxana Montealegre, dijo que el retraso es debido a la fractura interna de la bancada.

El jueves pasado la representante morenista por el distrito de Tizayuca, Susana Araceli Ángeles Quezada, solicitó en la tribuna a la directiva en turno, la modificación del orden del día para discutir el dictamen que reforma el Código Penal para permitir la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) hasta las 12 semanas.

Pese a la petición, la propuesta no alcanzó la mayoría calificada de acuerdo con la ley orgánica que rige la legislatura, y con 15 votos a favor y 15 en contra se quedó en pausa hasta que vuelvan a votar para discutirla durante el pleno de las sesiones.

Tras el hecho, la legisladora Roxana Montealegre asistió a un panel como parte del “Primer Festival Entre Mujeres” organizado por varios colectivos feministas, ahí las asistentes le cuestionaron su no acción ante la posibilidad de pasar a favor la iniciativa.

La diputada aceptó que la ILE está frenada debido a que también está la discusión para la modificación a la Ley Orgánica y la aprobación del presupuesto; dada la fractura al interior de la bancada, los diputados no acceden a votarla hasta que pasen el resto de las iniciativas de su interés.

“Estábamos justo en el momento de una lamentable división interna. Entonces, ahora los compañeros que habían estado dispuestos a ceder a pesar de sus creencias y su religión y, de tener ciertas reservas, no han sido correspondidos con otras reformas como la Ley Orgánica, para que Morena siga al frente del Congreso y el presupuesto que se nos atraviesa en este momento y otras…

Entonces ha habido al interior de Morena, la exigencia a quienes no han respondido a estar a la altura de esa unidad que debemos tener (…) yo me he solidarizado con algunos de los diputados que han dicho ‘sí la vamos a aprobar, pero primero que respondan a las otras iniciativas’. Sé que es debatible, sé que es muy difícil de comprenderlo, pero es la única explicación real que puedo dar…”

El dictamen recién aprobado en comisiones conjuntas: Legislación y Puntos Constitucionales, y de Seguridad Ciudadana y Justicia sería discutido por los legisladores y legisladoras para su validación como ley.

Ante las declaraciones, las mujeres de colectivos feministas le han cuestionado su fidelidad a la causa y su compromiso con la legislatura, a lo que respondió que entiende que este tema político no sea justificante para que los ciudadanos no tengan acceso a esta y otras leyes de beneficio social, por lo que buscará crear los equilibrios necesarios para acelerar la aprobación, aunque no especificó cuándo podría darse.

Las votaciones quedaron de la siguiente manera:

A favor:

Lisset Marcelino Tovar – MORENA

Víctor Osmind Guerrero Trejo – MORENA

Rosalba Calva García – MORENA

Areli Rubí Miranda Ayala – PRD

Crisóforo Rodríguez Villegas – PES

Marcelino Carbajal Oliver – NA

José Luis Espinosa Silva – PRI

Adela Pérez Espinoza – PRI

Mayka Ortega Eguiluz – PRI

María Luisa Pérez Perusquía – PRI

Julio Manuel Valera Piedras – PRI

Tatiana Tonantzín P. Ángeles Moreno – MORENA

Susana Araceli Ángeles Quezada – MORENA

Lucero Ambrocio Cruz – MORENA

Armando Quintanar Trejo – MORENA

En contra:

Viridiana Jajaira Aceves Calva – PES

José Antonio Hernández Vera – MORENA

Asael Hernández Cerón – PAN

Claudia Lilia Luna Islas – PAN

Areli Maya Monzalvo – PAN

Jorge Mayorga Olvera – MORENA

Miguel Ángel Peña Flores – PT

Roxana Montealegre Salvador – MORENA

Doralicia Martínez Bautista – MORENA

María Corina Martínez García – MORENA

José Luis Muñoz Soto – MORENA

Rafael Garnica Alonso – MORENA

Humberto Augusto Veras Godoy – MORENA

Ricardo Raúl Baptista González – MORENA

Noemí Zitle Rivas – MORENA