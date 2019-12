San Juan del Río, 1 Diciembre 2019.- Luego de que el senado de la República aprobara un dictamen que prohíbe el uso del castigo físico corporal como método correctivo para los menores de edad, los padres de familia de San Juan del Río tienen opiniones divididas al respecto.

Cuestionados sobre su opinión, algunos manifestaron estar de acuerdo en que los niños no deben ser disciplinados con golpes, mientras que otros, consideran que en algunas ocasiones estos son necesarios.

El dictamen aprobado el pasado 26 de noviembre reforma el artículo 44 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y fue turnado a la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación.



Rotativo de Querétaro acudió a la escuela primaria Sor Juana Inés de la Cruz, para realizar un sondeo a los padres de familia sobre la reforma, por lo que esto es lo que nos comentaron.

“Como que sí a favor pero también en contra”

Karla Hernández, manifestó estar de acuerdo en que a los niños no se les corrija de forma física y se use la verbal, aunque dijo que en ocasiones es necesario tener “mano dura” con ellos para que no se “descarrilen”.

“Como que sí a favor pero como que también en contra, porque también los niños como que se descarrilan un poco (…) de vez en cuando sí se necesita mano dura con ellos”, afirmó.

“Palabras no golpes”

Laura Rosales, otra madre de familia, considera que la ley no afectaría en la dinámica familiar o en la crianza de los hijos, al aseverar que los correctivos físicos, no son la forma de tratarlos.

“Yo digo que está bien, porque yo digo que no es la manera para tratar a los hijos. Es a palabras no a golpes”, declaró.

“Los niños necesitan correctivos”

Eliani Muñoz, se posicionó en contra de esta reforma, al señalar que en ocasiones, los niños necesitan estos correctivos para entender que están haciendo las cosas mal.

“Yo siento que está mal porque no es tanto que los golpeemos, pero a veces los niños sí necesitan un correctivo para que entiendan que a veces hacen cosas que están mal”

“Así nos educaban antes”

Elena Martínez dijo no estar ni a favor ni en contra, pero expresó que los correctivos físicos eran la forma en la que su generación fue educada, lo cual, afirmó, ayudó a que en el pasado no hubiera tanta delincuencia y los hijos fueran por “buen camino”.

“También en el tiempo pasado por eso no había tanta delincuencia, no había tanta gente drogadicta porque nuestros papás antes nos educaban de ese modo y para nosotros no era una violencia, era un jalón de orejas para que nos llevaran por el buen camino”, concluyó.

“Las correcciones pueden ser verbales, menos con golpes”

Rosalinda Ramírez, dijo apoyar esta ley al considerar que protegerá a los niños de la violencia física, más no de las demás.

“Pienso que está bien, en alguna ocasión vi como una mamá le daba un pellizco en el brazo a una niña y no me pareció, de mi parte con mis hijos no lo hago. Pienso que las correcciones pueden ser verbales o de otra forma, menos con golpes”.