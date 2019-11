Caifanes celebra su música con varias generaciones

México, 30 Nov (Notimex).- Con los éxitos más grandes que ha tenido en sus más de 30 años de trayectoria, la agrupación mexicana de rock Caifanes prendió a los fans en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, como parte de su gira 2019.

Tras media hora de retraso, Saúl Hernández y compañía arribaron al escenario para interpretar Antes de que nos olviden, canción que dio por inaugurada la velada. A esta le siguieron Hasta morir y Nada, que fueron recibidas por un eufórico público que agotó las entradas semanas antes del encuentro.

El “Domo de Cobre” se iluminó con las luces de los teléfonos de los asistentes cuando la agrupación interpretó La célula que explota, una de las canciones más emblemáticas de los mexicanos, así como Viento y Aquí no pasa nada.

“El aplauso no es para Caifanes, es para ti, gracias por estar aquí, gracias a ti este sueño es posible, que Dios te bendiga siempre”, fueron las palabras con las que el vocalista emocionó a los presentes en la cita.

El concierto continuó con otro ramillete de “hits”, Nubes, Para que no digas que no pienso en ti, Heridos, Cuéntame tu vida y Ayer me dijo un ave, la cual dedicó a los hijos del público.

“Luego de 30 años seguimos cantando, y ahora lo hacemos para una nueva generación de Caifanes (su público), veo mucha energía y mucha luz en este lugar”, aseguró Saúl en una segunda intervención.

Otros de los temas que sonaron en el encuentro musical fueron No dejes qué, Los Dioses ocultos, Detrás de ti, Miércoles de Ceniza, Afuera y Perdí mi ojo de venado, tema con el que se despidieron brevemente del “show”.

El concierto finalizó sin invitados, pero con las emblemáticas Nos vamos juntos, Mátenme porque me muero y La negra Tomasa, corte con el que se dieron a conocer hace más de tres décadas.